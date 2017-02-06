جي إف اتش البحرينية تتحول إلى الربحية في 2016

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة جي إف اتش البحرينية إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 217.12 مليون دولار في 2016 مقابل خسارة 5.52 مليون دولار في 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن الأرباح تعود إلى تحصيل الشركة لإيرادات قدرها 464.5 مليون دولار من تسوية نزاعات قضائية إضافة إلى تحقيق ربح قدره 46 مليون دولار من بيع عقار استثماري.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.0265 دولار للسهم الواحد وكذلك 10 أسهم منحة لكل مئة سهم.

وجي إف اتش تعمل وافق أحكام الشريعة الإسلامية وهي مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين.

واضاف البيان أن الشركة توصي أيضا بترحيل 21.7 مليون دولار الى الاحتياطي القانوني واعتماد مبلغ مليوني دولار لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 1.5 مليون دولار لصندوق الزكاة إضافة إلى ترحيل مبلغ 65.73 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.