بورصة الكويت تغلق مرتفعة في ظل تفاؤل بحل الأزمة السياسية

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين مرتفعة مع تحسن المناخ السياسي ووجود نوع من التفاؤل بإمكانية حل الأزمة السياسية بين البرلمان والحكومة.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.22 في المئة إلى 6701.73 نقطة وكويت 15 يصعد 1.51 في المئة إلى 980.84 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هبوط البورصة أمس بشكل كبير كان استكمالا لعمليات جني أرباح بدأت في أيام سابقة لكنها لم تكن محسوسة لأنها كانت تتم خلال الجلسة الواحدة.

وأضاف صبري أن هبوط أمس جاء على خلفية العوامل السياسية والتوتر القائم بين الحكومة والبرلمان ومع ذلك "لم يكن هناك بيع عشوائي نظرا لوجود اعتقاد بأن السوق سيعود للارتفاع من جديد."

وأضاف صبري "اليوم كانت هناك عمليات تجميع للأسهم وساعد التفاؤل بتحسن الأوضاع السياسية في ايجاد توازن في السوق وهو ما أدى لعودته لحالته الطبيعية."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وزين 2 في المئة وأجيليتي 1.4 في المئة.

وهبطت أسهم فيفا 2.25 في المئة وطيران الجزيرة 1.5 في المئة ونور 1.8 في المئة.

كما هبط سهم شركة جي إف اتش 3.4 في المئة إلى 228 فلسا في بورصة الكويت بعد أن قالت الشركة إنها سترفع حجم رأس المال المدفوع إلى 1.50 مليار دولار من 598 مليون دولار من خلال إصدار أسهم جديدة ستتم مبادلتها مقابل استحواذات حيث تتبنى الشركة استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية وأصول استثمار.