المؤشر الكويتي يتذبذب صباحا رغم انقشاع الأزمة السياسية

الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - تذبذب المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء رغم انقشاع الأزمة السياسية التي خيمت على أجواء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي كادت تودي بالعلاقة بين البرلمان الجديد والحكومة.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.26 في المئة إلى 6600 نقطة في حين انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.26 في المئة إلى 974 نقطة.

وقدم وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح استقالته أمس متجنبا تصويتا بحجب الثقة عنه كان مقررا أن يتم اليوم في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي.

وكانت الأوساط السياسية تخشى من تقديم الحكومة استقالتها تضامنا مع الوزير الحمود أو السير في طريق حل السلطة التشريعية وهو ما كان سيزج بالبلاد في أزمة سياسية لاسيما أن عمر البرلمان الجديد لم يبلغ شهرين حتى الآن.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق يمر بمرحلة "تصحيح مرحلي ومؤقت وليس تصحيحا شاملا" في اللحظة الحالية مشيرا إلى أن غالبية البنوك والشركات الكبيرة أعلنت نتائجها المالية بالفعل ولم يبق إلا الشركات الصغيرة.

وأضاف الدليمي أن هناك شعورا بأن الأزمة الحالية قد انقشعت لكن هذا لا يمنع من احتمال وجود أزمات مستقبلية بين السلطتين كما أن "الوضع الإقليمي ليس مطمئنا."

وهبطت أسهم زين اثنين في المئة وبنك الكويت الدولي 0.9 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.45 في المئة.