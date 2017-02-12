لمحة -سهم أجيليتي يهبط بالكويت 7% بعد لجوئها للتحكيم الدولي ضد العراق
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* سهم شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية يهبط 7.1 في المئة إلى 650 فلسا بعد لجوئها للتحكيم الدولي ضد العراق.
* قالت أجيليتي يوم الخميس إنها تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.
* المؤشر الكويتي يهبط صباحا 0.29 في المئة إلى 6563.6 نقطة وكويت 15 يهبط 0.36 في المئة إلى 958.63 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.7 في المئة والمباني 1.2 في المئة والمدينة 1.75 في المئة.
* ارتفاع أسهم طيران الجزيرة 3.1 في المئة إلى 670 فلسا رغم انخفاض الأرباح السنوية 30 في المئة في 2016 بسبب هبوط الإيرادات التشغيلية.
* قالت طيران الجزيرة إن أرباحها بلغت 10.795 مليون دينار (35.4 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 15.382 مليون في 2015.
* هبوط أسهم زين 2 في المئة وميزان 1.05 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة . (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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