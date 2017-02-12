لمحة -سهم أجيليتي يغلق منخفضا 7.1% في الكويت بعد الجوء للتحكيم في مواجهة العراق

0955 جمت -

* سهم شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية يغلق منخفضا 7.1 في المئة إلى 650 فلسا بعد لجوئها للتحكيم الدولي ضد العراق.

* أجيليتي قالت يوم الخميس إنها تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.83 في المئة إلى 6637.3 نقطة وكويت 15 يهبط 0.6 في المئة إلى 956.3 نقطة.

* ارتفاع أسهم المباني 2.4 في المئة وبنك وربة 0.8 في المئة وطيران الجزيرة 1.5 في المئة وأريد 1.6 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة وميزان 2.1 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة.