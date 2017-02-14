لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع في التداولات الصباحية

0635 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.42 في المئة إلى 6684.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.32 في المئة إلى 955.1 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.7 في المئة وأجيليتي 1.6 في المئة وإيفا 5.4 في المئة وجي إف اتش 0.9 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.1 في المئة وبنك وربة 0.8 في المئة والبنك الأهلي 3.2 في المئة.