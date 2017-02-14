لمحة -سهم أمريكانا يغلق منخفضا 3.8% بالكويت بعد انتهاء فترة الاستحواذ الإلزامي على حصة الأقلية

0955 جمت -

* سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) يهبط 3.8 في المئة إلى 2.52 دينار بعد انتهاء عملية الاستحواذ الإلزامي من أدبتيو على حصة الأقلية.

* قالت شركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار اليوم إنها قامت بتجميع 107.071 مليون سهم تمثل 26.63 بالمئة من أسهم أمريكانا ضمن عرض الاستحواذ الإلزامي الذي قدمته للمساهمين.

* وقالت شركة الاستثمارات الوطنية التي تنوب عن أدبتيو في بيان لبورصة الكويت إن الشركة الإماراتية انتهت من عملية التجميع.

* استحوذت أدبتيو في 20 أكتوبر تشرين الأول على حصة نسبتها 66.79 بالمئة في أمريكانا مقابل 711.5 مليون دينار (2.33 مليار دولار) بسعر 2.650 دينار للسهم الواحد.

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.42 في المئة إلى 6751.37 نقطة وكويت 15 يصعد 1.21 في المئة إلى 963.68 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.7 في المئة وزين 3.2 في المئة وأجيليتي 3.1 في المئة.