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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تهبط صباحا

Thu Feb 16, 2017 6:29am GMT
 
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0625 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط صباحا 0.21 في المئة إلى 6799.7 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.32 في المئة إلى 971.6 نقطة.

* أسهم بنك الكويت الوطني تهبط 1.35 في المئة وزين واحدا في المئة وأجيليتي 1.5 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك وربة 1.9 في المئة وبنك الكويت الدولي 3.5 في المئة.

* إجمالي قيمة التداولات 12 مليون دينار بعد مرور 25 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 