لمحة -أسهم البورصة الكويتية تهبط في التداولات الصباحية

0636 جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط 0.46 في المئة إلى 6759.4 نقطة وكويت 15 يهبط 0.36 في المئة إلى 966.1 نقطة.

* بورصة الكويت توقف تداول أسهم أجيليتي لحين الإفصاح عن معلومات جوهرية.

* ارتفاع أسهم نور 3.85 في المئة وكابلات 1.75 في المئة وامتيازات 4.4 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.8 في المئة وفيفا 1.2 في المئة وأريد 3.2 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 10 ملايين دينار بعد مرور 36 دقيقة على بدء التداول.

* سهم زين ينخفض 1 في المئة إلى 490 فلسا بعد تحقيق ارتفاع طفيف في أرباح 2016 بنسبة اثنين في المئة.

* زين حققت 157 مليون دينار (515.1 مليون دولار) أرباحا صافية في 2016 مقابل 154 مليون دينار في العام السابق.