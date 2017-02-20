سهم زين الكويتية يغلق منخفضا 3% بعد إعلان نتائج 2016

0955 جمت -

* سهم شركة زين الكويتية يغلق منخفضا ثلاثة في المئة إلى 480 فلسا بعد إعلان نتائج 2016 وهبوط أرباح الربع الرابع.

* الأرباح الصافية لزين في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 32 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2015.

* زين حققت 157 مليون دينار (515.1 مليون دولار) أرباحا صافية في 2016 مقابل 154 مليون دينار في العام السابق.

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.16 في المئة إلى 6779.83 نقطة وكويت 15 يهبط 0.8 في المئة إلى 961.83 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك وربة 1.85 في المئة ونور 3.85 في المئة وكابلات 1.75 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وميزان واحدا في المئة وفيفا 1.2 في المئة وأريد 3.2 في المئة.