سهم زين الكويتية يغلق منخفضا 3% بعد إعلان نتائج 2016
0955 جمت -
* سهم شركة زين الكويتية يغلق منخفضا ثلاثة في المئة إلى 480 فلسا بعد إعلان نتائج 2016 وهبوط أرباح الربع الرابع.
* الأرباح الصافية لزين في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 32 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2015.
* زين حققت 157 مليون دينار (515.1 مليون دولار) أرباحا صافية في 2016 مقابل 154 مليون دينار في العام السابق.
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.16 في المئة إلى 6779.83 نقطة وكويت 15 يهبط 0.8 في المئة إلى 961.83 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك وربة 1.85 في المئة ونور 3.85 في المئة وكابلات 1.75 في المئة.
* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وميزان واحدا في المئة وفيفا 1.2 في المئة وأريد 3.2 في المئة.
* إجمالي قيمة التداولات 38.1 مليون دينار منها 16.5 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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