لمحة -المؤشر الكويتي يرتفع صباحا وكويت 15 ينخفض

0636 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.07 في المئة إلى 6784.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.17 في المئة إلى 960.2 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج وبنك الكويت الدولي وجي إف اتش 0.8 في المئة ونور 1.85 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة وفيفا 1.2 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة والوطنية العقارية 3.5 في المئة.