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لمحة -المؤشر الكويتي يرتفع صباحا وكويت 15 ينخفض

Tue Feb 21, 2017 6:56am GMT
 
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0636 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.07 في المئة إلى 6784.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.17 في المئة إلى 960.2 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج وبنك الكويت الدولي وجي إف اتش 0.8 في المئة ونور 1.85 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة وفيفا 1.2 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة والوطنية العقارية 3.5 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 8.1 مليون دينار بعد مرور 36 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 