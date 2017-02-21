لمحة -سهم أجيليتي يقلص هبوطه بنهاية التداولات في بورصة الكويت

0955 جمت -

* سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية يقلص خسائره ويغلق منخفضا 1.6 في المئة إلى 600 فلس بعد أن هبط إلى 560 فلسا في بورصة الكويت عقب تأكيد لجوء الشركة للتحكيم ضد العراق.

* بورصة الكويت أعادت أسهم أجيليتي للتداول اليوم بعد أن قالت الشركة إنها قدمت طلب التحكيم "نتيجة عدم التزام الحكومة العراقية بواجباتها لحماية وتشجيع الاستثمارات الكويتية في العراق."

* أجيليتي قالت في التاسع من فبراير شباط إنها تلجأ للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.2 في المئة إلى 6766.36 نقطة وكويت 15 يهبط 0.21 في المئة إلى 959.85 نقطة.

* ارتفاع أسهم ميزان 1.1 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة وطيران الجزيرة 3.3 في المئة .

* أسهم بنك برقان والبنك الأهلي تغلق مرتفعة 1.6 في المئة وفيفا 1.2 في المئة وكيبكو 2 في المئة والمدينة 6.8 في المئة.

* سهم أريد الكويتية يغلق مرتفعا 3.3 في المئة إلى 1.26 دينار بعد تحقيق قفزة في الأرباح السنوية بلغت نسبتها 75 في المئة في 2016.