لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على تباين
0940 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.39 في المئة إلى 6792.73 نقطة وكويت 15 يهبط 0.24 في المئة إلى 957.57 نقطة.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.7 في المئة والمباني 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.45 في المئة وإيفا 2.2 في المئة.
* أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك برقان وأريد تهبط 1.6 في المئة وميزان واحدا في المئة وطيران الجزيرة 3.2 في المئة.
* القيمة الإجمالية للتداولات بلغت 29.9 مليون دينار منها 11.47 مليون دينار للاسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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