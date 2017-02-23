لمحة -سهم البنك التجاري الكويتي يهبط 4% في بورصة الكويت بعد خسارة قضية أمام دار الاستثمار

0653 جمت -

* سهم البنك التجاري الكويتي يهبط 4 في المئة إلى 475 فلسا بعد الإعلان عن خسارته لقضية أمام دار الاستثمار.

* قال البنك التجاري اليوم إن محكمة الاستئناف قضت لصالح شركة دار الاستثمار في قضية تتعلق بأسهم "متنازع عليها" دون أن يذكر نوعية هذه الأسهم.

* بيان البنك التجاري جاء تعقيبا على أخبار صحفية تفيد أن البنك خسر نزاعه مع شركة دار الاستثمار بشأن حصة تبلغ 19.2 في المئة من أسهم بنك بوبيان الكويتي.

* المؤشر الكويتي مستقر عند 6793 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.31 في المئة إلى 954.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم ميزان 1.05 في المئة وبنك بوبيان 2.4 في المئة والأهلي المتحد الكويتي 4.2 في المئة.