لمحة -سهم البنك التجاري الكويتي يهبط 4% في بورصة الكويت بعد خسارة قضية أمام دار الاستثمار
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* سهم البنك التجاري الكويتي يهبط 4 في المئة إلى 475 فلسا بعد الإعلان عن خسارته لقضية أمام دار الاستثمار.
* قال البنك التجاري اليوم إن محكمة الاستئناف قضت لصالح شركة دار الاستثمار في قضية تتعلق بأسهم "متنازع عليها" دون أن يذكر نوعية هذه الأسهم.
* بيان البنك التجاري جاء تعقيبا على أخبار صحفية تفيد أن البنك خسر نزاعه مع شركة دار الاستثمار بشأن حصة تبلغ 19.2 في المئة من أسهم بنك بوبيان الكويتي.
* المؤشر الكويتي مستقر عند 6793 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.31 في المئة إلى 954.6 نقطة.
* ارتفاع أسهم ميزان 1.05 في المئة وبنك بوبيان 2.4 في المئة والأهلي المتحد الكويتي 4.2 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة والمباني وفيفا 1.2 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة وطيران الجزيرة 3.3 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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