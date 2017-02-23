لمحة -سهم التجاري الكويتي يغلق منخفضا 4% بعد خسارة قضية أمام دار الاستثمار
0940 جمت -
* سهم البنك التجاري الكويتي يغلق منخفضا أربعة في المئة عند 475 فلسا بعد خسارة قضية أمام شركة دار الاستثمار.
* البنك التجاري قال اليوم إن محكمة الاستئناف قضت لصالح شركة دار الاستثمار في قضية تتعلق بأسهم "متنازع عليها" دون أن يذكر نوعية هذه الأسهم.
* بيان البنك التجاري جاء تعقيبا على أخبار صحفية تفيد أن البنك خسر نزاعه مع شركة دار الاستثمار بشأن حصة تبلغ 19.2 في المئة من أسهم بنك بوبيان الكويتي.
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.25 في المئة عند 6809.78 نقطة وكويت 15 يصعد 1.47 في المئة إلى 971.66 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك بوبيان خمسة في المئة وأمريكانا أربعة في المئة وميزان 3.2 في المئة.
* هبوط أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.7 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة وأريد 3.2 في المئة والامتياز 5.4 في المئة.
* إجمالي قيمة التداولات 27.9 مليون دينار منها 10 ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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