لمحة -سهم التجاري الكويتي يغلق منخفضا 4% بعد خسارة قضية أمام دار الاستثمار

0940 جمت -

* سهم البنك التجاري الكويتي يغلق منخفضا أربعة في المئة عند 475 فلسا بعد خسارة قضية أمام شركة دار الاستثمار.

* البنك التجاري قال اليوم إن محكمة الاستئناف قضت لصالح شركة دار الاستثمار في قضية تتعلق بأسهم "متنازع عليها" دون أن يذكر نوعية هذه الأسهم.

* بيان البنك التجاري جاء تعقيبا على أخبار صحفية تفيد أن البنك خسر نزاعه مع شركة دار الاستثمار بشأن حصة تبلغ 19.2 في المئة من أسهم بنك بوبيان الكويتي.

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.25 في المئة عند 6809.78 نقطة وكويت 15 يصعد 1.47 في المئة إلى 971.66 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك بوبيان خمسة في المئة وأمريكانا أربعة في المئة وميزان 3.2 في المئة.

* هبوط أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.7 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة وأريد 3.2 في المئة والامتياز 5.4 في المئة.