لمحة -سهم بيت التمويل الكويتي مستقر بعد زيادة 13% بأرباح الربع/1

0933 جمت -

* سهم بيت التمويل الكويتي مستقر عند 500 فلس بعد تحقيق زيادة 13 بالمئة في أرباح الربع الأول من السنة.

* بيت التمويل الكويتي يقول في بيان للبورصة إنه حقق 38.588 مليون دينار (126.85 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول مقارنة مع 34.104 مليون دينار قبل عام.

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.88 بالمئة إلى 6891 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يتقدم 0.03 بالمئة إلى 917 نقطة.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.6 بالمئة وكيبكو 1.2 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.

* هبوط أسهم زين 1.1 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة والوطنية العقارية اثنين بالمئة.