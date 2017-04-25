لمحة -سهم بيت التمويل الكويتي مستقر بعد زيادة 13% بأرباح الربع/1
0933 جمت -
* سهم بيت التمويل الكويتي مستقر عند 500 فلس بعد تحقيق زيادة 13 بالمئة في أرباح الربع الأول من السنة.
* بيت التمويل الكويتي يقول في بيان للبورصة إنه حقق 38.588 مليون دينار (126.85 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول مقارنة مع 34.104 مليون دينار قبل عام.
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.88 بالمئة إلى 6891 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يتقدم 0.03 بالمئة إلى 917 نقطة.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.6 بالمئة وكيبكو 1.2 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.
* هبوط أسهم زين 1.1 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة والوطنية العقارية اثنين بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 3.4 مليون دينار بعد مرور 33 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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