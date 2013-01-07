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بيتك البحرين: اتمام اندماج 3 مصارف إسلامية مقرها البحرين

Mon Jan 7, 2013 11:12am GMT
 
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الكويت 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي اليوم أن وحدته البحرينية (بيتك-البحرين) أعلنت اتمام اندماج ثلاثة مصارف إسلامية مقرها البحرين هي إيلاف وبيت ادارة المال وكابيفست في صفقة قام فيها بيتك-البحرين بدور المستشار.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان صحفي إن اندماج البنوك الإسلامية الثلاثة أفرز مؤسسة مالية يبلغ مجموع حقوق المساهمين فيها 340 مليون دولار بينما تزيد أصولها على 400 مليون دولار وتعمل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 