الخليج المتحد تطلق صندوقا إسلاميا في تونس

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة الخليج المتحد للخدمات المالية–شمال أفريقيا ومقرها تونس اليوم الأربعاء إطلاق صندوق ثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية برأسمال يبلغ 50 مليون دينار تونسي (32.46 مليون دولار) قائلة إنه أكبر صندوق استثمار إسلامي في تونس.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه سيتم تمويل الصندوق من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات التونسي.

وشركة الخليج المتحد للخدمات المالية–شمال أفريقيا هي إحدى الشركات التابعة لبنك الخليج المتحد الذي يتخذ من البحرين مقرا رئيسيا له وهو إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت القابضة.

وقال البيان إن صندوق ثمار "أكبر صندوق استثمار تونسي تحت مظلة هيئة سوق المال التونسية وهو موجه بشكل رئيسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الباحثة عن التمويل وذلك في مختلف المجالات .. مع إعطاء أولوية للمشاريع المجددة والمشاريع القائمة في المناطق الداخلية."

ومن المقرر أن يعمل الصندوق على توفير الموارد المالية للمؤسسات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية وذلك عبر تعزيز استقرارها المالي وقدراتها البشرية والتشغيلية.

وقال محمد فقيه رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المتحد للخدمات المالية–شمال أفريقيا في البيان "سوف يساهم صندوق ثمار في دفع الاقتصاد التونسي وتنويعه كما سيساهم في توفير 1000 فرصة عمل."

وأضاف "نجاح الصندوق سيزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساهم في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في تونس."