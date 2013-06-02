بيت التمويل الكويتي يبدأ إصدار حقوق بقيمة 224 مليون دولار الأربعاء

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - يبدأ بيت التمويل الكويتي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الكويت برنامجا لزيادة رأسماله بقيمة 64 مليون دينار (223.9 مليون دولار) يوم الأربعاء لتمويل توسعات ودعم ميزانيته العمومية.

وقال بيان من البنك اليوم الأحد إن عملية بيع 639 مليون سهم جديد ستستغرق أسبوعين وسترفع رأس المال 20 بالمئة.

وتعاني بنوك الكويت منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لانكشافها على قطاع العقارات المحلي وسوق الأسهم التي هبطت أسعارها بشكل حاد. وتضررت الميزانيات العمومية لتلك البنوك من التعرض لشركات الاستثمار المحلية التي اقترضت بكثافة في سنوات الازدهار لتمويل عمليات في العقارات والأسهم.

وسيتم تسعير إصدار الحقوق لبيت التمويل الكويتي عند 0.5 دينار للسهم بخصم 35.9 بالمئة عن سعر الإغلاق في نهاية الأسبوع الماضي. ولم يكشف البنك بعد عن نسبة الأسهم الجديدة التي يستطيع المساهمون الحاليون شراءها.

وأغلق سهم بيت التمويل الكويتي منخفضا 1.3 بالمئة عند 0.77 دينار في بورصة الكويت اليوم.

وقال البيان إن رأس المال الجديد سيستخدم في تعزيز الميزانية العمومية وتمويل توسع في أنشطة دولية ومنتجات يقدمها البنك.

وسيرفع إصدار الحقوق المستوى الأول لرأس مال البنك - وهو مؤشر أساسي للسلامة المالية - إلى المعدل المستهدف لنهاية 2013 عند 17 بالمئة. ويبلغ هذا المعدل حاليا 13.7 بالمئة أي دون المتوسط السائد في قطاع البنوك الكويتي وهو 15.5 بالمئة بحسب وكالة موديز للتصنيف الإئتماني.

وفي الشهر الماضي خفضت موديز تصنيف بيت التمويل الكويتي درجة واحدة إلى ‭‭A1‬‬ على خلفية استمرار الضغوط على جودة الأصول وزيادة الاعتماد على دخل استثمارات متقلبة الإيرادات والهيكل التنظيمي المعقد للبنك.

وقال بيت التمويل الكويتي في نوفمبر تشرين الثاني إنه يريد زيادة رأسماله في إطار خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات ووافق المساهمون على الخطوة في ابريل نيسان.