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أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 26% في الربع/3

Sun Oct 20, 2013 6:13am GMT
 
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الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي الإسلامي اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 26 في المئة إلى 3.06 مليون دينار (10.85 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 2.42 مليون دينار أرباحا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت النتائج المالية التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت الالكتروني تحقيق أرباح قدرها 9.3 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 7.6 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.282 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 