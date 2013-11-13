نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 17% في الربع/3 متجاوزة التوقعات

الكويت 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 17 بالمئة.

وزاد صافي الربح إلى 39.3 مليون دينار كويتي (138.6 مليون دولار) من 33.7 مليون دينار في الفترة المقابلة قبل عام حسبما ذكر البنك في إشعار للبورصة.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 37.4 مليون دينار في المتوسط لربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر أيلول.