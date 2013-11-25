دبي القابضة والفجر ري الكويتية تؤسسان شركة لإعادة التكافل في يناير

دبي 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعتزم شركتا دبي القابضة المملوكة لحاكم الامارة والفجر ري الكويتية تدشين شركة برأسمال مصرح به قيمته 500 مليون دولار في يناير كانون الثاني للاستفادة من الطلب غير المستغل في قطاع إعادة التكافل أو إعادة التأمين الإسلامي.

وأظهرت دراسة أجرتها حكومة دبي أنه لا يوجد سوى 19 شركة لإعادة التكافل على مستوى العالم ولذا تضطر شركات التأمين الإسلامي في كثير من الأحيان إلى نقل بعض مخاطرها إلى شركات إعادة تأمين تقليدية.

وقال فريد لطفي مدير خدمات التأمين في دبي القابضة إن الشركة الجديدة ستقام في مركز دبي المالي العالمي. وأضاف أنه سيكون هناك مجال لضم المزيد من المستثمرين إلى الشركة.

وكانت دبي أعلنت العام الماضي أنها تعتزم تطوير نفسها لتصبح مركزا للأنشطة الإسلامية في عدد من المجالات من بينها إعادة التكافل.