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الاستثمار الدولي البحريني وأطلس الأمريكية يستحوذان على محفظة استثمارية

Sun Jan 19, 2014 11:03am GMT
 
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الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الاستثمار الدولي الإسلامي البحريني اليوم الأحد إنه استحوذ الشراكة مع شركة أطلس رزيدنشيال الأمريكية على محفظة استثمارية لمجمعات سكنية في الولايات المتحدة بمبلغ 250 مليون دولار.

وأوضح البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن المحفظة الاستثمارية تحتوي على 2400 وحدة سكنية في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان "ولتمويل عملية الاستحواذ قامت دائرة الإسكان وتطوير المدن الأمريكية بضمان القرض الرئيسي فيما قدم بنك ماكوري المحدود قرضا بمقدار 71 مليون دولار أمريكي."

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 