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نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 32% في 2013

Mon Feb 3, 2014 12:55pm GMT
 
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الكويت 3 فبراير شباط (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي اليوم الاثنين إن أرباحه نمت 32 بالمئة إلى 115.5 مليون دينار (410.4 ملون دولار) في 2013.

وأوضح أكبر بنك إسلامي في الكويت في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن مجلس الإدارة أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 13 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 13 فلسا للسهم وأسهم منحة بواقع 13 سهما لكل 100 سهم.

وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 