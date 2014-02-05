صحيفة: وزير بحريني يدعو للاعتماد على الصكوك والصناديق السيادية لتمويل المشاريع

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - دعا وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن البحرينية اليوم الأربعاء إلى الاعتماد على الصكوك أو الكيانات التي قال إن لديها ثقافة الإدارة الجيدة للمخاطر مثل شركات التأمين أو صناديق الثروة السيادية في تمويل المشروعات في ظل تعذر الحصول على تمويل تقليدي.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن التمويل التقليدي من القطاع المصرفي الذي لم يعد متاحا بوفرة كما كان الحال من قبل.

ويتوقع خبراء ومصرفيون أن تلعب الصكوك السيادية التي تصدرها دول العالم دورا رئيسيا في تمويل المشروعات الكبيرة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.

ويقولون إن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن ظهرت ميزات عديدة لهذا النوع من التمويل الإسلامي مقارنة بالسندات التقليدية خلال سنوات الأزمة المالية العالمية.

وأكد الوزير أن الصكوك والصناديق السيادية وشركات التأمين لديها قدرة على إعطاء مدى زمني أطول للتمويل قد يمتد إلى 20 عاما أو أكثر.

وقال الشيخ أحمد إن مدد تمويل البنوك التقليدية كانت في السابق تصل إلى 15 عاما أما الآن فيمثل الحصول على تمويل مصرفي لفترات تتجاوز 7 سنوات تحديا إضافيا فضلا عن اختفاء عدد من اللاعبين الأساسيين في أوروبا في مجال تمويل المشاريع.