ارتفاع طفيف لأرباح بنك الكويت الدولي في 2013
الكويت 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي الإسلامي اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في أرباحه السنوية إلى 13.21 مليون دينار (46.8 مليون دولار)في 2013 مقابل 13.17 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع سبعة فلوس ربحا نقديا لكل سهم وسبعة أسهم لكل 100 سهم أرباحا عن 2013.
(الدولار = 0.2822 دينار)
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.