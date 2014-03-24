بيان: مجلس إدارة جديد لبيت التمويل الكويتي

الكويت 24 مارس آذار (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد اليوم الإثنين إن جمعيته العمومية التي انعقدت أمس انتخبت أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة.

وطبقا للبيان الذي نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت فإن هؤلاء الأعضاء هم حمد عبدالمحسن المرزوق وخالد سالم النصف ومعاذ سعود العصيمي وفهد علي الغانم وعبدالعزيز يعقوب النفيسي ونور الرحمن عابد والأمانة العامة للأوقاف.

وتسود تكهنات في صحف الكويت ووسائل الإعلام المختلفة بأن حمد المرزوق الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الكويتي الإسلامي سيتولى ذات الموقع في بيت التمويل الكويتي.

واستقال المرزوق في يناير كانون الثاني الماضي بشكل مفاجئ من منصبه في البنك الأهلي المتحد الكويتي وقال البنك في حينها أن الاستقالة تأتي "لظروف خاصة."

وأقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلسا (3.5 سنت) للسهم الواحد. والدينار ألف فلس.