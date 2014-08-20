بنك بوبيان الكويتي يتطلع للتوسع خارجيا

من أحمد حجاجي

الكويت 20 أغسطس آب (رويترز) - قال عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي إن البنك يضع التوسع خارجيا على رأس أولوياته خلال خطته الاستراتيجية المقبلة التي تبدأ العام المقبل وتمتد خمس سنوات.

وقال الماجد في تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء إن المنافسة القوية في السوق الكويتي المكتظ بالبنوك التقليدية والإسلامية إضافة إلى الظروف السياسية غير المواتية تشير إلى "أنه ليس هناك بد من التوسع خارج الكويت."

وبنك بوبيان الذي تأسس عام 2004 ويعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية والمملوك لبنك الكويت الوطني أكبر بنك تقليدي في البلاد هو أحد البنوك الإسلامية الواعدة ويقول إنه يسيطر على حصة سوقية تصل إلى ستة في المئة من سوق التمويل الكويتي ويسيطر على نحو ثمانية في المئة من تمويل الأفراد ويسعى للوصول إلى 10 في المئة.

وتنصب جهود إدارة البنك منذ عام 2008 على الخروج من الأزمة التي واجهها انذاك جراء الأزمة المالية العالمية والتي جعلته يسجل خسائر فادحة بلغت 51.69 مليون دينار في عام 2009 .

وتمكن بوبيان لاحقا من تحقيق أرباح بلغت 6.11 مليون دينار في 2010 و8.03 مليون دينار في 2011 وعشرة ملايين في 2012 و13.4 مليون دينار في 2013.

كما ‭‭حقق البنك 12.6 مليون دينار أرباحا في النصف‬‬ الأول من 2014‭‭.

وتتنافس في الكويت عشرة بنوك خمس منها تعمل وفق الشريعة الإسلامية وخمس أخرى تعمل وفق النظام التقليدي على سوق ضيق ويعاني مشكلات عديدة لاسيما مع عدم إنجاز الكثير من مشروعات خطة التنمية التي امتدت أربع سنوات وانتهت في ابريل نيسان الماضي.