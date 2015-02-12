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الكويتي التركي يقترب من إصدار أول صكوك له بالرنجيت

Thu Feb 12, 2015 7:00am GMT
 
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12 فبراير شباط (رويترز) - اقترب البنك الكويتي التركي خطوة من إصدار سندات إسلامية في السوق الماليزية بعد أن حصل على تصنيف ائتماني من آر.ايه.ام ريتنجز لبرنامج مقترح قيمته مليارا رنجيت (551.7 مليون دولار).

وقالت وكالة التصنيفات في إشعار تنظيمي إنها أعطت البرنامج المقترح تصنيفا أوليا ‭‭AA3‬‬.

وسيكون ذلك أول إصدار لبنك المشاركة التركي في سوق أدوات الدين الإسلامية بجنوب شرق آسيا. ويملك بيت التمويل الكويتي حصة 62 بالمئة في الكويتي التركي.

كان البنك الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة قد سعى في سبتمبر أيلول إلى نيل موافقة الجهات التنظيمية التركية على البرنامج.

وكان الإصدار السابق للكويتي التركي في يونيو حزيران عندما باع صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في حين بلغت طلبات الاكتتاب فيها أكثر من 3.25 مليار دولار.

(الدولار = 3.6250 رنجيت ماليزي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 