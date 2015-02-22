بنك وربة الكويتي يقود تمويلا إسلاميا بمبلغ 150 مليون دولار لصالح بنك اذربيجان الدولي

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأحد إنه قاد عملية تمويل إسلامي بمبلغ 150 مليون دولار لصالح بنك اذربيجان الدولي مبينا أنه شارك في هذه العملية بمبلغ 20 مليون دولار إلى جانب 6 بنوك عالمية وإقليمية.