المدينة الكويتية توافق على تسوية ديون بمبلغ 26.6 مليون دينار

الكويت 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية اليوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على "الشروط الأساسية" لتسوية دين بمبلغ 26.6 مليون دينار (87.9 مليون دولار) مع إحدى الجهات الدائنة للشركة.

وأوضحت المدينة في بيان لبورصة الكويت أن هذه الخطوة ستتم "من خلال تسوية عقارية" دون مزيد من الإيضاح.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض رئيسه بالتوقيع على عقد التسوية وتكليف الادارة التنفيذية بالإجراءات اللازمة لإتمامها وتكليفها بالإفصاح عن ذلك بمجرد التوقيع على عقد التسوية مع الجهة الدائنة.