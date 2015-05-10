أرباح أعيان الكويتية تقفز 90% في الربع/1

الكويت 10 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرباح الفصلية 90 بالمئة إلى 2.33 مليون دينار (7.7 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 1.22 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية أن ربحية السهم الواحد بلغت 2.9 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة بربحية قدرها 1.52 فلس قبل عام.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 12.7 مليون دينار في الربع الأول من 2015 مقابل 10.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

(الدولار = 0.3017 دينار)