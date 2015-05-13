بيت التمويل الكويتي يركز على تركيا ويدرس الخروج من ماليزيا

من برناردو فيزكاينو والزكوان عامر حمزة

سيدني/كوالالمبور 13 مايو أيار (رويترز) - يدرس بيت التمويل الكويتي إمكانية بيع أصول من بينها وحدته الماليزية بينما يسعى إلى تعزيز حضوره في تركيا.

ويقوم ثاني أكبر بنك في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم بإعادة هيكلة أنشطته قبيل تخارج مزمع من جانب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أكبر مساهميه.

وفي الأسبوع الماضي قال بيت التمويل الكويتي إنه عين كريدي سويس لتقديم المشورة بشأن خيارات من بينها البيع المحتمل لوحدته الماليزية التي دشنها في 2005 وتعمل كمركز له في جنوب شرق آسيا. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل وامتنع متحدث باسمه عن التعليق.

وسيؤدي خروج البنك من ماليزيا حيث يحوز رخصة قيمة لكنه يفتقر للحجم الكبير إلى تركيزه على وحدته بتركيا التي تعد أكبر بنك إسلامي في البلاد وبأكثر من 500 فرع.

وقال ماهين ديساناياكي المدير لدى فيتش للتصنيف الإئتماني "مع تطلعه لمغادرة ماليزيا نعتقد أن بيت التمويل الكويتي يراجع جميع استثماراته خارج الكويت وليس في ماليزيا فقط.

وأضاف "بالتأكيد.. تركيا لها روابط تجارية كثيرة مع الخليج. هناك سوق إسلامية لم تستغل بشكل كبير. هناك فرص.. هناك نقطة دخول."

ويسعى البنك الكويتي التركي الذي يملك فيه بيت التمويل الكويتي 62 بالمئة للتوسع حيث يخطط لإطلاق أول بنك إسلامي بالكامل في ألمانيا في يوليو تموز ليكون جسر عبور إلى أوروبا وقد تقدم بطلب لنيل الموافقة على إصدار سندات إسلامية بمليار ليرة تركية (367 مليون دولار) في ظل انخفاض تكلفة التمويل.