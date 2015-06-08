بيت التمويل الكويتي يجري تسوية لمديونية متعثرة بمبلغ 26 مليون دينار

وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت في بيان للبورصة إن التسوية تمت "من خلال سداد نقدي وجدولة المديونية والحصول على ضمانات مما أسفر عن تحقيق أرباح سيظهر أثرها في الربع الثاني بمبلغ نحو 13 مليون دينار كويتي."