Tue 8 Aug 2017 | 22:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بنك وربة الكويتي يساهم في صفقة استئجار طائرات ايرباص للخطوط الكويتية

Tue Jun 9, 2015 1:53pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك وربة الإسلامي الكويتي اليوم الثلاثاء إنه ساهم في صفقة استئجار خمس طائرات ايرباص من طراز ‭A330-200‬ لصالح الخطوط الجوية الكويتية مبينا أن هذه الصفقة كانت الأولى التي يتم إبرامها مع الشركة الدولية لتمويل الطائرات.

ولم يذكر البنك في البيان الصحفي الذي تلقت رويترز نسخة منه القيمة الإجمالية للصفقة ولا نصيبه منها.

وذكر أن الشركة الدولية لتمويل الطائرات تعتبر المؤسسة المسؤولة عن إدارة الصندوق الإسلامي لاستئجار الطائرات (ALIF) البالغة قيمته خمسة مليارات دولار والذي تأسس في يونيو حزيران 2014 بمشاركة مستثمرين كبار مثل ايرباص والبنك الإسلامي للتنمية وهو مخصص حصريا لاستئجار طائرات ايرباص.

وقال شاهين حمد الغانم نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة في بنك وربة إن هذه الخطوة تعد "الأولى لشركة ايرباص في الدخول بمجال التمويل الإسلامي لما لهذا القطاع من مستقبل واعد ونمو مطرد وتعد مساهمة بنك وربة في هذا الاستثمار ومع شركاء عالميين ثقة كبيرة من قبل الشركات العاليمة في بنك وربة وقدرته في توفير حلول إسلامية مبتكرة ومتميزة." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 