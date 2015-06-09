بنك وربة الكويتي يساهم في صفقة استئجار طائرات ايرباص للخطوط الكويتية
الكويت 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك وربة الإسلامي الكويتي اليوم الثلاثاء إنه ساهم في صفقة استئجار خمس طائرات ايرباص من طراز A330-200 لصالح الخطوط الجوية الكويتية مبينا أن هذه الصفقة كانت الأولى التي يتم إبرامها مع الشركة الدولية لتمويل الطائرات.
ولم يذكر البنك في البيان الصحفي الذي تلقت رويترز نسخة منه القيمة الإجمالية للصفقة ولا نصيبه منها.
وذكر أن الشركة الدولية لتمويل الطائرات تعتبر المؤسسة المسؤولة عن إدارة الصندوق الإسلامي لاستئجار الطائرات (ALIF) البالغة قيمته خمسة مليارات دولار والذي تأسس في يونيو حزيران 2014 بمشاركة مستثمرين كبار مثل ايرباص والبنك الإسلامي للتنمية وهو مخصص حصريا لاستئجار طائرات ايرباص.
وقال شاهين حمد الغانم نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة في بنك وربة إن هذه الخطوة تعد "الأولى لشركة ايرباص في الدخول بمجال التمويل الإسلامي لما لهذا القطاع من مستقبل واعد ونمو مطرد وتعد مساهمة بنك وربة في هذا الاستثمار ومع شركاء عالميين ثقة كبيرة من قبل الشركات العاليمة في بنك وربة وقدرته في توفير حلول إسلامية مبتكرة ومتميزة." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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