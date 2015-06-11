بنك الكويت الدولي يسعى للحصول على 100 مليون دولار تسهيلات مصرفية إسلامية
الكويت 11 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الكويت الدولي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية إنه دعا البنوك للمشاركة في منحه تسهيلات مصرفية إسلامية في شكل مرابحة بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل أنشطته المختلفة.
وقال البنك في بيان إن أجل استحقاق هذه التسهيلات سيكون ثلاث سنوات مبينا أن عملية التسويق يجب أن تنتهي في أوائل أغسطس آب المقبل.
ويبلغ هامش الربح على هذا التمويل 120 نقطة أساس فوق الفائدة المعروضة بين بنوك لندن (ليبور).
وكلف البنك كلا من المؤسسة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي في البحرين بترتيب وادارة سجل الاكتتاب في هذه التتسهيلات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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