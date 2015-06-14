جارودا إندونيسيا تختار وربة الكويتي مديرا رئيسيا لإصدار صكوك

الكويت 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأحد إن جارودا إندونيسيا للطيران اختارته ليكون أحد المدراء الرئيسيين ومدراء الاكتتاب المشترك لإصدارها الدولي الأول من الصكوك البالغة قيمته 500 مليون دولار.