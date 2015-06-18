صحيفة: محكمة كويتية تؤيد إخراج دار الاستثمار من قانون الحماية من الدائنين

الكويت 18 يونيو حزيران (رويترز) - قالت صحيفة القبس اليوم الخميس إن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية أيدت حكما سابقا كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف ويقضي بإخراج شركة دار الاستثمار التي تمتلك حصة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة من مظلة قانون الاستقرار المالي الذي كان يحميها من مطالبات الدائنين.

وتسعى شركة دار الاستثمار التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية والتي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية في 2008 لإيجاد مخرج لإعادة هيكلة ديون مستحقة عليها تبلغ مليار دينار (3.4 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إن الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس الأربعاء جاء في غير صالح الشركة وأنه "أصبح بإمكان أي دائن كبيرا كان أم صغيرا رفع دعاوى ضد الشركة لاسترداد ديونه وحقوقه منها."

ودخلت الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر في عام 2009 كمظلة لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار وذلك بعد أن غرقت في الديون في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتستثمر دار الاستثمار التي تأسست في عام 1994 في التأمين الإسلامي والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية والتصنيع.