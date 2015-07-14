صافي ربح بيت التمويل الكويتي يقفز 14.1% في النصف الأول

14 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الثلاثاء إن صافي ارباحه في النصف الأول من العام قفز 14.1 بالمئة إلى 62.3 مليون دينار (207.7 مليون دولار) مقابل 54.6 مليون قبل عام بدعم من ارتفاع الإيرادات.

ولم يذكر البنك النتائج التفصيلية للربع الثاني. ووفقا لحسابات رويترز ارتفع صافي ربح الربع الثاني من العام 13.7 بالمئة إلى 32.4 مليون دينار من 28.5 مليون قبل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن صافى إيرادات التمويل للنصف الأول من العام ارتفع 15 بالمئة إلى 186.8 مليون دينار من 162.6 مليون قبل عام.

(الدولار = 0.3 دينار كويتي)