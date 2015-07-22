بيتك تركيا التابع لبيت التمويل الكويتي يفتتح أول بنك إسلامي في ألمانيا

الكويت 22 يوليو تموز (رويترز) - افتتح بنك بيتك تركيا التابع لبيت التمويل الكويتي بنكا جديدا في مدينة فرانكفورت الألمانية كأول مؤسسة مالية إسلامية في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي قوله "إننا نسعى إلى تشجيع خمسة ملايين مسلم في ألمانيا على الاستفادة من خدماتنا ولكننا أيضا نريد استيعاب العملاء غير المسلمين."

ويمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62 بالمئة في "بيتك-تركيا" الذي يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية العاملة في تركيا حيث تنمو أعماله بمعدل 20 إلى 25 في المئة سنويا ويمتلك فروعا يصل عددها إلى 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة.

وحصل "بيتك-تركيا" على ترخيص تشغيل بنك تابع يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق الشريعة الإسلامية في ألمانيا اعتبارا من يوليو تموز الجاري.

ويعمل البنك الجديد تحت إسم "كي تي بنك ايه جي" وهو مملوك بالكامل لوحدة "بيتك-تركيا" ومقره الرئيسي في فرانكفورت.

وقال المرزوق إن ممارسة العمل البنكي وفقا للشريعة الإسلامية أمر مهم ليس فقط للجانب الألماني الذي يسعى إلى تعزيز موقع ألمانيا في القطاع المالي ولكن أيضا لملايين العملاء الراغبين في الاستفادة من الخدمات البنكية التي بدأ البنك بتقديمها في ثلاث مدن ألمانية مهمة وكبيرة ويسعى في العامين المقبلين إلى تقديمها في مدن اخرى.

من جانبه قال مدير بيتك تركيا كمال اوزان إن العمل في هذه السوق التنافسية يعتبر بالنسبة للبنك تحديا كبيرا مبينا أنه "رغم الصعوبات التي واجهتنا للحصول على الترخيص اللازم تمكنا من افتتاح فروعنا الأولى في ألمانيا ما يعد يوما مميزا وتاريخيا للبنوك الإسلامية الملتزمة في عملها بالجوانب الاخلاقية."

وأضاف اوزان "المسلمون في ألمانيا الذين يقدر عددهم بخمسة ملايين نسمة ويريدون بنكا يعتمد على المبادئ الإسلامية في العمل البنكي ويريدون ايداع اموالهم بالطريقة الإسلامية دون قلق من مسألة الربى التي تزعجهم وتضعهم أمام تحد اخلاقي وديني كبير."

وقال "نحن لا نضارب ولا نستخدم نظام الفائدة ما يجعلنا واثقين في عملنا كبنك إسلامي وفي قدرتنا على اجتذاب زبائن يريدون ايداع أموالهم دون قلق أخلاقي أو خوف من استثمارها في مجال صناعة الأسلحة أو أعمال أخرى غير اخلاقية فنحن نعمل بشفافية ولا نعلن عن أرباح دون معرفة مصادر هذه الأرباح."