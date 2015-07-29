بيت التمويل الكويتي في تركيا يصدر صكوك إجارة بقيمة 160 مليون ليرة

الكويت 29 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية في الدولة الخليجية اليوم الأربعاء إن بيت التمويل الكويتي- تركيا "بيتك-تركيا" نجح في إصدار صكوك إجارة بقيمة 160 مليون ليرة (58 مليون دولار) في تركيا.

وقال بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن هذا الإصدار من الصكوك يتخطى الاصدار السابق في 2013 والذي بلغ حجمه 150 مليون ليرة وتبلغ مدة الاصدار الجديد 189 يوما "وفق اكتتاب عام اجتذب طلبات اكتتاب غير مسبوقة مما يؤكد ريادة بيتك- تركيا في سوق الصكوك العالمي ودوره في إدخال الصكوك الى أسواق رأس المال التركية."

وقال الرئيس التنفيذي لبيتك- تركيا أفق ايوان في البيان إن العائد من الاصدار سيكون بدفعة واحدة عند الاستحقاق وان الإيرادات المتأتية من الموجودات التي حصل عليها البنك سيتم توزيعها على المستثمرين عند الاستحقاق.

وأشار إلى أن إجمالي العائد السنوي للصكوك هو 10.63 بالمئة وان "بيتك" نجح في خفض تكاليف الاصدار مقارنة مع الاصدارات السابقة.

وأقال إن "بيتك-تركيا" كان أول من يدخل سوق الصكوك في عام 2010 حيث أصدر البنك حتى الآن صكوكا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4.2 مليار ليرة داخل تركيا وخارجها.