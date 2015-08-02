بيت التمويل الخليجي البحريني يوقع اتفاقية لتمويل مشروع

الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الأحد إنه وقع اتفاقية سيقوم بموجبها بتمويل استكمال مشروع فيلامار بمرفأ البحرين بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار.

وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية أنه وقع الاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي الذي يعتبر الممول الرئيسي للمشروع وشركة الحمد للمقاولات والتطوير باعتبارها مقاول المشروع.

وتبلغ مدة التمويل 24 شهرا هي المدة المتوقعة لاكتمال المشروع.