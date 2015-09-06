بيت التمويل الخليجي البحريني يوافق على إلغاء إدراج أسهمه من بورصة الكويت

دبي 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي (جي.اف.اتش) شركة الاستثمار التي تتخذ من البحرين مقرا إن مجلس إدارته وافق على الإلغاء الاختياري لإدراج اسهمه من سوق الكويت للأوراق المالية.

وقالت الشركة اليوم الأحد إنها ستبدأ في عملية التقدم بطلب إلغاء الإدراج إلى هيئة السوق المالية الكويتية لكن البيان الذي نشر على موقع البورصة لم يذكر موعدا محددا لإلغاء تداول الأسهم.

ويعني القرار أنه سيكون بإمكان جي.اف.اتش تركيز تداول أسهمها في السوق المحلية وفي بورصة دبي السوق الثانية الرئيسية لتداول اسهمها.

كما ستمكن الخطوة الشركة من توفير تكاليف الإدراج وستحول دون أي فرصة للجوء للتحكيم ودون أي حالة من حالات مخالفة قواعد البورصة الكويتية التي تختلف عن لوائح السوق المحلية.

كان بيت التمويل الخليجي قال في يوليو تموز إنه يدرس مرة أخرى احتمال إلغاء إدراج أسهمه في بورصة الكويت بعدما أعلن في ابريل نيسان مراجعة خطط الإدراج التي انتهت بالاحتفاظ بأسهمه في سوق الكويت وإلغاء شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.