مقدمة 1-متحدث: بيت التمويل الكويتي سيبت في مصير وحدته الماليزية بنهاية سبتمبر

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الكويت 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال متحدث باسم بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء إن البنك سيحدد مصير وحدته الماليزية بنهاية هذا الشهر وذلك بعد أن أبلغ مصدر مطلع رويترز أن بنك قطر الوطني تقدم بعرض لشراء الوحدة الماليزية.

ويدرس بيت التمويل الكويتي -ثاني أكبر بنك في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم- إمكانية بيع أصول من بينها وحدته الماليزية وذلك في اطار إعادة هيكلة أنشطته قبيل تخارج مزمع من جانب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أكبر مساهميه.

وقال المتحدث باسم بيتك إن البنك "يدرس عدة خيارات سواء لاعادة الهيكلة أوالبيع أو الاندماج" لوحدته الماليزية وإنه "سيتم البت في القرار بنهاية‭ ‬هذا الشهر."

ولم يعلق متحدث باسم بنك قطر الوطني على الأمر.