بيت التمويل الكويتي: المستشار يخلص إلى إعادة هيكلة بيتك ماليزيا واستمراره شركة تابعة

الكويت 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء إن الدراسة التي أجراها المستشار لتحديد أفضل الخيارات للتعامل مع وحدته في ماليزيا انتهت إلى ضرورة إعادة هيكلة هذه الوحدة وبقائها تابعة لبيت التمويل الكويتي.

وقال بيتك في بيان لبورصة الكويتي إن المستشار الذي تم تعيينه لدراسة الخيارات الاستراتيجية لبيتك - ماليزيا انتهى رأيه "إلى انه سيتم في المرحلة الحالية العمل على اعادة هيكلته مع استمرار الدعم المقدم من بيت التمويل الكويتي بصفته شركة تابعة."

ويدرس بيت التمويل الكويتي -ثاني أكبر بنك في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم- منذ فترة إمكانية بيع أصول من بينها وحدته الماليزية وذلك في اطار إعادة هيكلة أنشطته قبيل تخارج مزمع من جانب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أكبر مساهميه.

ولم يوضح بيتك في البيان ما إذا كان سيأخذ برأي المستشار أم لا.