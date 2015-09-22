مصدر: بيت التمويل الكويتي يتبنى خيار المستشار بضرورة إعادة هيكلة بيتك - ماليزيا

الكويت 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن بيت التمويل الكويتي (بيتك) يتبنى النتيجة التي انتهى إليها المستشار المكلف بدراسة خيارات التعامل مع وحدته في ماليزيا (بيتك - ماليزيا) والتي ترى ضرورة إعادة هيكلة هذه الوحدة والإبقاء عليها كوحدة تابعة.

وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم ذكر إسمه إن بيت التمويل الكويتي "صرف النظر عن بيع بيتك - ماليزيا في الوقت الحالي."

وأضاف "أغلق ملف البيع على الأقل في الوقت الحالي."