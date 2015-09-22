الرئيس التنفيذي: بيت التمويل الكويتي يبدأ فورا في عملية إعادة هيكلة بيتك ماليزيا

من أحمد حجاجي

الكويت 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم البدء فورا في عملية إعادة هيكلة وحدة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا (بيتك - ماليزيا) بعد أن انتهت دراسة المستشار إلى أن هذا هو أفضل الخيارات.

وقال الناهض لرويترز إن هذه الدراسة أظهرت أن "أفضل الخيارات المتاحة من ناحية (تحقيق) أعلى عائد للمساهمين هو البقاء في هذا الاستثمار وإعادة الهيكلة."

وأضاف "انتهينا من الدراسة .. الآن مرحلة التنفيذ."

وأكد أنه وطبقا للدراسة فقد تم استبعاد الخياران الآخران وهما بيع البنك أو دمجه مع بنك آخر.

ويدرس بيت التمويل الكويتي -ثاني أكبر بنك في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم- منذ فترة إمكانية بيع أصول من بينها وحدته الماليزية وذلك في اطار إعادة هيكلة أنشطته قبيل تخارج مزمع من جانب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أكبر مساهميه.