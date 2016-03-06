المؤشر الكويتي يصعد صباحا وسط تداولات قوية

0633 جمت - ارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي صباح اليوم الأحد 0.3 في المئة ليصل إلى 5259 نقطة في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.07 في المئة إلى 854 نقطة.

‭,‬قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إنها وضعت تصنيفها للكويت ‭‭AA2‬‬ قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.

وتميزت التداولات الصباحية بكثافتها مقارنة بالمعدلات المعتادة حيث بلغت قيمة التداولات 4.7 مليون دينار منها 2.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن التداولات تركزت في بداية الجلسة على الأسهم القيادية لكنها اتجهت بعد ذلك للأسهم الصغيرة مبينا أن هناك "دخولا قويا" على الأسهم ذات الأسعار المتدنية.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط التي تحسنت نسبيا خلال الأيام الماضية خلق حالة من التفاؤل في البورصة "فهناك من يريد أن يشتري وهناك من يريد أن يبيع.. وطالما استمرت أسعار النفط في التحسن فإن هذه الحالة سوف تستمر معنا في المستقبل."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الدولي 1.03 في المئة وايفا 1.8 في المئة وأريد خمسة في المئة والمدينة 4.6 في المئة.

وهبطت أسهم الامتياز 2.6 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وفيفا 1.02 في المئة.