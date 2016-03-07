ارتفاع المؤشرات الكويتية صباحا

وقفزت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام في الوقت الذي عزز فيه الحد من المعروض من النفط وتحسن التوقعات العالمية اتجاهات السوق نحو الانتعاش.