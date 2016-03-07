ارتفاع المؤشرات الكويتية صباحا
0635 جمت - صعدت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاثنين مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 860 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.03 بالمئة ليصل إلى 5282.04 نقطة.
وقفزت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام في الوقت الذي عزز فيه الحد من المعروض من النفط وتحسن التوقعات العالمية اتجاهات السوق نحو الانتعاش.
وكسبت أسهم بيت التمويل الكويتي في مستهل التداولات اثنين بالمئة وبنك الخليج 0.93 بالمئة وأمريكانا 4.35 بالمئة.
ونزلت أسهم زين 1.3 بالمئة وأجيليتي 1.09 بالمئة وبنك وربة 1.12 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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