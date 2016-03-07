تراجع طفيف للمؤشر السعودي وأسهم مصر ترتفع
1224 جمت - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعا طفيفا صباح الاثنين متأثرا بنزول عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك فيما ارتفعت البورصة المصرية وسط تداولات انتقائية على عدد من الأسهم القيادية.
وخسر المؤشر السعودي 0.1 بالمئة إلى 6395.4 نقطة.
وسجلت أسهم البنوك أكبر الخسائر على المؤشر بصدارة سامبا وساب اللذين انخفضا 1.7 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم صافولا والاتصالات السعودية وبنك الرياض والسعودي للاستثمار والعربي الوطني ومعادن بنسب تراوحت بين 0.6 و2.4 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم سابك 0.6 بالمئة والإنماء 1.5 بالمئة والمتقدمة 2.2 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6 بالمئة إلى 6254.7 نقطة.
وقاد الصعود سهما أوراسكوم تليكوم وجلوبال تليكوم بمكاسب 3.3 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم التجاري الدولي وطلعت مصطفى والنساجون وإيديتا وإعمار مصر بنسب تراوحت بين 0.9 و1.3 بالمئة.
وانخفضت أسهم جهينة 1.5 بالمئة وهيرميس 0.7 بالمئة والمصرية للاتصالات وحديد عز 0.2 بالمئة. يتبع